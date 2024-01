Internationales Jugend-Fußballturnier in Wermelskirchen Aufregende Momente für junge Kicker beim Dönges-Cup

In der Schwanenhalle stehen währenddessen die jungen Fußballer von Darmstadt 98 und dem SC Paderborn auf dem Feld: Kurz vor dem Abpfiff steht es 1:1. In der ersten Reihe auf der Tribüne fiebern die jungen Sportler vom SV 09/35 mit. In der letzten Minute fällt noch ein Tor für Darmstadt. Die Halle steht Kopf. „Das alles hier motiviert die Jungs“, sagt Christina Aust, deren Sohn in der D-Jugend beim SV 09/35 spielt, „sie gucken sich viel ab und nehmen es mit in ihr eigenes Training.“