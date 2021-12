Für Klimaschutz und Mobilität in Wermelskirchen : Diskussion um Managementstellen

Das Klimaschutzkonzept des Rheinisch-Bergischen Kreises empfiehlt den Kommunen die Schaffung eines Klimaschutzmanagements. Foto: dpa Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wermelskirchen Die Mehrheit im Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt neue Positionen für Klimaschutz und Mobilität. Andere sehen „Zuchtmeister“ und keinen Sinn. Die Finanzierbarkeit im kommenden Doppelhaushalts 2022/23 bleibt ein Vorbehalt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Ende der 1980er-Jahre sang Rio Reiser nicht ohne Ironie „Ich hab‘n Manager, ’n Manager, mein Manager erledigt das für mich“. Dieses Lied scheint Kommunalpolitik und Stadtverwaltung in Wermelskirchen derzeit auf den Lippen zu liegen, denn neue Managerinnen oder Manager stehen hoch im Kurs. Bei Gegenstimmen von WNKUWG und AfD erklärte der Haupt- und Finanzausschuss (HuF) mit großer Mehrheit den politischen Willen zur Schaffung von je einer Stelle für einen Klimaschutz- sowie Mobilitätsmanager im anstehenden Doppelhaushalt für die Jahre 2022/23 und gab eine entsprechende Empfehlung an den Stadtrat ab, der am kommenden Montag, 13. Dezember, die formelle Entscheidung treffen muss. Der HuF folgte damit einem Antrag der CDU sowie einem gemeinsamen von CDU und BÜFO.

Die Ausweisung der beiden neuen Stellen erfolgt unter dem ­­Vorbehalt der Finanzierbarkeit – sie dürfen also den Doppelhaushalt nicht „sprengen“. Obendrein schloss sich die HuF-Mehrheit einer Forderung der Sozialdemokraten an. Für die merkte der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Jochen Bilstein, an: „Uns fehlen Informationen.“ Es bedürfe für die letztliche Entscheidung einer Art Stellenbeschreibung, damit klar wäre, welche Aufgaben die beiden Positionen übernehmen.

INFO Gegenantrag von Zukunft Wermelskirchen Was Einen von Andreas Müßener unterzeichneten Gegenantrag der Stadtratsfraktion von Zukunft Wermelskirchen, wonach statt der Einrichtung eines Klimaschutzmanagements der kommmunale Ordnungsdienst ausgebaut werden solle, lehnte der Haupt- und Finanzausschuss ab. An der Diskussion beteiligte sich kein Zukunft-Vertreter, welche nach Angaben von Bürgermeisterin Marion Lück entschuldigt fehlten. Jochen Bilstein (SPD) kommentierte während der HuF-Sitzung: „Was immer unser virtuelles Ratsmitglied schreibt, darauf gehe ich nicht ein – das ist Unfug.“

Der WNKUWG-Fraktionsvorsitzende Henning Rehse konnte im HuF keinen Sinn in den neuen Stellen erkennen: „In die Stellenausschreibungen gehören die Begriffe Tugendwächter und Zuchtmeister – wozu sollen die Bürger gemanagt werden.“ Seine Fraktion habe im Hinblick auf die Arbeitsbelastung der Verwaltung andere Prioritäten „für die Schaffung von vier oder fünf Stellen“. Ein Klimaschutz- und Mobilitätsmanager wären nicht einmal „nice to have“, sondern „no need to“. Karl Springer (AfD) konstatierte, dass diese Sachgebiete „alle wichtig sind“, aber: „Wir verheddern uns. Beim Kreis wird ja so etwas geschaffen.“ Zuerst sollten Ziele erarbeitet werden.

Dem hielt die Bürgermeisterin und HuF-Vorsitzende Marion Lück entgegen: „Beim Kreis gibt es dazu Konzepte. Das geht von der Kreisebene kaskadenhaft auf die kommunale Ebene herunter – bei uns ist aber niemand, der es macht.“ Der Technische Beigeordnete Thomas Marner, der bereits im Sommer auf den Bedarf für ein Mobilitätsmanagement hingewiesen hatte (wir berichteten), verwies unter anderem auf Förderprogramme, in deren Kontext nicht nur ein Fördermittelmanagement (bei der Verwaltung bereits eingerichtet), sondern auch ein fachbezogenes notwendig wäre: „Wir können es uns nicht leisten, bei so etwas nicht mit zu machen.“ Weiter skizzierte Marner, dass Stadtplanerin Daniela Zache für den Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) etwa zehn bis 15 Prozent Arbeitsanteil in ihrer Stelle habe, es derzeit aber faktisch rund 50 Prozent seien: „Das sind Dinge, die gehen nicht ohne Stelle dafür.“