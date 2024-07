Dirk Kiel aus Wermelskirchen Der „Promi-Friseur“, der keiner sein möchte

Wie überhaupt ist die Verbindung in den Süden zustande gekommen ? Über einen Freund, den er bei einer Schulung in Berlin kennengelernt hat und der wiederum beim tatsächlichen „Promi-Friseur“ Wolfgang Lippert die Ausbildung gemacht hatte. Diesen Freund hat Kiel dann mehrfach im Salon in Garmisch unterstützt und so feste Kundinnen gewonnen – die dann auch nach Wermelskirchen gekommen sind. „Eine liebe, langjährige Kundin war völlig fehlberaten. Der Bob mit blonden Strähnen, den alle hatten, der passte überhaupt nicht zu ihr. Auch was Kleidung und Make-Up angeht“, erinnert sich Kiel. Da er auch Farb- und Stilberater ist, war das die ideale Voraussetzung, um mal „vorsichtiger zu fragen, ob wir mal was ändern sollen“.