Apotheken in Wermelskirchen : Server-Probleme bei digitalem Impfzertifikat

Wermelskirchen Wie in anderen Regionen, gab es auch in Wermelskirchen teilweise überlastete Server bei der Ausgabe der digitalen Impfzertifikate. Auch jetzt muss noch mit Wartezeiten gerechnet werden. Es gibt aber auch Fälle, bei denen alles sehr gut funktioniert hat.

Am Montag lief alles noch ganz gut. Zumindest in der Bergischen Apotheke: „Ich war ganz überrascht, wie gut die Ausgabe der digitalen Impfzertifikate funktioniert hat“, sagt Inhaberin Ursula Buhlmann. Ab Dienstag dann gab es auch hier Probleme. Die Server waren regelmäßig nicht zu erreichen, weil vermutlich viele Apotheken zeitgleich darauf zugreifen wollten. „Das ist ganz uhrzeitenabhängig“, sagt auch der Chef der Rats-Apotheke, Udo vom Stein. Bei einem Test am Montag sei noch alles glatt gelaufen, zwei Stunden später ging dann nichts mehr. „Wir sind dann dazu übergegangen, den Menschen Abholzettel mitzugeben“, erklärt er. Personen, die bereits doppelt geimpft sind, können also weiterhin für das digitale Impfzertifikat in die Apotheken gehen, müssen aber mit eventuellen Wartezeiten rechnen. Laut dem Internetportal mein-apothekenmanager.de des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), wird der digitale Impfpass aktuell an vier Orten ausgestellt: der Rats-Apotheke, der Montanus Apotheke, der Bergischen Apotheke und der Apotheke an der Post. In letzterer wurden in den vergangenen Tagen bereits etwa 220 Exemplare ausgestellt.