Projektpremiere in Wermelskirchen Neue Chancen durch digitale Bildung für Senioren

So wie Sprzagala geht es vielen Senioren in Bezug auf neue Technologien. Sie fühlen sich bei der Bedienung von Mobiltelefonen, Tablets oder Computern überfordert und lehnen in der Folge den alltäglichen Gebrauch dieser Technik ab. „Es braucht deshalb vor allem Übung im Umgang mit technischen Geräten“, erklärte sie. Doch die Voraussetzungen für die digitale Teilhabe sind längst nicht überall gegeben: Häufig fehlt es neben dem nötigen Wissen auch an Unterstützung und Hilfsangeboten.