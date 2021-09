Kultur in Wermelskirchen : Dieter Falk kommt zur nächsten „Brotzeit“

Kultur in Wermelskirchen

Wermelskirchen Nach anderthalb Jahren kehrt die „Brotzeit“ zurück: Die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Neuschäferhöhe lädt am 24. September zur Konzertlesung ein.

Das beliebte Veranstaltungsformat hatte wegen der Corona-Pandemie pausieren müssen. Mit einer Konzertlesung mit Dieter Falk steht jetzt ein Neustart im Programm. Am Freitag, 24. September, ab 19.30 Uhr ist der Komponist, Autor und Produzent mit seinem Programm „Ein Leben für die Musik“ an der Neuschäferhöhe zu Gast.

Bekannt wurde Dieter Falk als Produzent der Gruppe „PUR“ und anderen Gruppen der deutschen Musikszene. Seit er in der Jury der Sendung „Popstars“ saß, kennt auch ein breites Publikum seinen Namen. Falk ist aber auch selbst als Tastenakrobat, Chorleiter und Komponist im Einsatz. Mit dem Instrumentalalbum „A Tribute To Paul Gerhardt“ kehrte der ausgebildete Kirchenmusiker bereits 2007 zu seinen musikalischen Wurzeln zurück. Anschließend komponierte er mehrere Musicals – unter anderem über das Leben Martin Luthers – bei denen riesige Chöre mitwirkten.

Im März 2019 erschien seine Autobiographie „Backstage – von PUR, Popstars und den zehn Geboten“. Ausschnitte aus diesem Buch liest Dieter Falk bei der Konzertlesung in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde – und spickt sie mit musikalischen Erinnerungen. Mit dem Dieter Falk-Trio nimmt er das Publikum mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte von Toccata bis Jazz. Mit dabei ist auch sein Sohn Max, der ihn an Percussion-Instrumenten begleitet.

Konzert in Düsseldorf

Konzert in Düsseldorf : Dieter Falk legt wieder mit dem Rockchor 60plus los

Dieter Falk will Kirchenmusik populärer machen

Konzertlesung in der Evangelischen Kirche Haan

Konzertlesung in der Evangelischen Kirche Haan : Dieter Falk will Kirchenmusik populärer machen

Wie immer bei der „Brotzeit“ sorgt das Team der Gemeinde für einen Imbiss. Es gelten die 3G-Regeln: Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft, aktuell negativ getestet oder genesen sind. Eintrittskarten kosten 15 Euro und sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich – per E-Mail-Anfrage an Hajo Hoof unter brotzeit@efg-wermelskirchen.de sowie in den Buchhandlungen Marabu und Alpha.