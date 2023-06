Kriminalität in Wermelskirchen Dreister Dieb bestiehlt einen hilfsbereiten Senior

Am Donnerstag, 15. Juni, gegen 10:00 Uhr ist die Hilfsbereitschaft eines 84-jährigen Wermelskircheners durch einen bislang unbekannten Täter ausgenutzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Senior war zusammen mit seiner Ehefrau spazieren und traf an der Einmündung Königstraße / Schillerstraße auf einen ihm unbekannten Mann, der eine 2-Euro-Münze in der Hand hielt. Der Mann konnte sich nach Angaben des Seniors nicht richtig ausdrücken, wollte aber offenbar Kleingeld für einen nahe gelegenen Parkplatz wechseln.