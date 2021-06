Feierabendmarkt-Premiere in Wermelskirchen : Die Zeichen stehen auf Wachstum

Wermelskirchen Klönen und genießen: Trotz Hitze lockte der erste Feierabendmarkt viele Besucher. Etliche trugen keine Masken. Kontrolliert wurde nicht. Aus Sicht von WiW wird der Reigen der Stände beim zweiten Markt größer werden.

Ein geglückter Startschuss, der den Weg für weitere Entwicklungen offen hält: Selbst die Hitze des bislang heißesten Tages des Jahres schreckte zahlreiche Besucher nicht ab, sich auf dem ersten Bergischen Feierabendmarkt auf der Telegrafenstraße um die Steh-Tische zu ringen oder sich einen schattigen Platz zu suchen. Motto: ein Klön da, eine Plauderei dort und noch ein Schnack beim Rundgang vorbei an Ständen. Vielfach ohne Maske. Was nicht überall gut ankam. Aber es gab keine Kontrolle. Untermalt wurde das Geschehen von Akkustik-Klängen von „Das dynamische Duo“ Oliver Henrich und Jens Rösel.

Diese Kombination lobten die Freundinnen Saskia Schmidt, Josefin Venn und Sina Ajez: „Die Live-Musik ist super – aber eben nicht so laut, dass man sich nicht mehr unterhalten kann.“ Das Damentrio freute sich, +„endlich einmal wieder unter Menschen“ zu sein, gestand aber auch ein: „Anfangs waren wir kurzzeitig überfordert, man ist es ja nicht mehr gewohnt, so viele Leute ohne Maske im Gesicht zu sehen.“ So einen Markt könne man doch jedes Wochenende machen, meinten Saskia Schmidt, Josefin Venn und Sina Ajez und zeigten sich angesichts der Information, dass der Feierabendmarkt in Wermelskirchen bis Oktober monatlich stattfinden soll, überrascht. „Ich habe erst gestern von einer Kundin davon erfahren. Mehr Werbung könnte nicht schaden, vielleicht sind deshalb auch nicht so viele junge Leute hier“, sagte Sina Ajez, die genau wie ihre Freundinnen 30 Jahre alt ist. Alle zeigten sich einig: „Wir wollen solche Aktionen unterstützen, genauso den örtlichen Handel und die hiesige Gastronomie – wir kommen beim nächsten Mal wieder.“ Dann prosteten sich die Freundinnen mit einem coolen Slush-Ice-Cocktail zu, in dem Hochprozentiges nicht fehlen durfte.