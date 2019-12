Montagsinterview Brigitte Zemella : „Wir müssen schnell handeln“

Wermelskirchen Die Umweltbeauftragte der Stadt spricht über umweltfreundliche Geschenkverpackungen und wie man weniger Müll produziert.

Zemella Genau, bei der Tradition werden Geschenke in schönen, meist quadratischen Tüchern mit einer speziellen Technik verpackt. Aber das funktioniert auch mit dem Stoff alter Tischdecken oder anderer Stoffreste, die nicht mehr gebraucht werden. Oder – das Kochbuch in ein neues Geschirrtuch verpacken! So wird das eine Geschenk in einem weiteren Geschenk eingepackt.