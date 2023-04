Vereine in Wermelskirchen Die Tennisclubs starten in die Sommersaison

Besonders in den jüngeren Mannschaften habe der Club in den vergangenen Jahren viele Mitglieder gewonnen, berichtet Pressewartin Daniela Bilstein. Insgesamt seien es knapp 160. Sie bestätigt, dass die Trainersuche vor allem für kleine Vereine nicht leicht sei. In Pohlhausen werden zur Unterstützung viele Jugendliche zu Übungsleitern ausgebildet. Bereits am 15. April sollte die Saison-Eröffnung schon stattfinden. Es braucht aber wohl noch die nächste Woche, bis die letzten zwei Plätze in Pohlhausen von den Profis freigegeben werden. Drei Plätze sind schon bereit – auch durch einen unterstützenden „Familienarbeitseinsatz“, bei dem zum Beispiel Laub vom Winter von den Courts weggeräumt worden sei, sagt Bilstein. Dadurch könne am Sonntag zumindest die Jugend-Saisoneröffnung wie geplant gefeiert werden. Die ersten Medenspiele der Herren und Damen an diesem Wochenende finden zum Glück auswärts statt, die Gegner mussten teilweise auch auf Plätze von Nachbarvereinen ausweichen, weil sie genauso vom Wetter beeinträchtigt sind.