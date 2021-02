Wohnen in Wermelskirchen : „Wir brauchen mehr Wohnraum“

Wermelskirchen Der neue Mietspiegel, der für die kommenden zwei Jahre gültig ist, zeigt, wie beliebt Wermelskirchen als Wohnort ist. Basis sind 400 valide Daten, die unter anderem vom Bauverein, von Vermietern und Mietern gesammelt wurden.

Wer aktuell auf Wohnungssuche in Wermelskirchen ist, findet in entsprechenden Internetportalen keine große Auswahl. „Da ist großer Druck im Wohnungsmarkt“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. Vor allem kleinere Wohnungen mit bis zu 60 Quadratmetern Fläche seien sehr beliebt, und auch Wohnungen ab 85 Quadratmetern, für die sich nicht nur Familien interessieren, sondern auch Paare, die sich ein zusätzliches Zimmer wünschen, um es als Homeoffice zu nutzen. „Wir müssen mehr Wohnraum schaffen“, so Lück. Das zeigt auch der neue Mietspiegel für den freifinanzierten Wohnraum für Wermelskirchen, der in den vergangenen sechs Monaten im Auftrag der Stadt erarbeitet wurde. „Der Mietspiegel stellt einen Orientierungsrahmen für die ortsübliche Miete dar, die je nach Größe, Ausstattung, Art und Beschaffenheit sowie Wohnlage gezahlt wird“, sagt Ellen Lindner von der Rheinische Immobilienbörse. 400 valide Daten seien für den neuen Mietspiegel, der für die kommenden zwei Jahre gültig ist, unter anderem vom Bauverein, von Vermietern und Mietern gesammelt, und „jeder hundertste ist befragt worden“, so Thomas Marner, Technischer Beigeordneter. Ergebnis der Befragung: Wermelskirchen ist eine Stadt, „in der es sich gut leben und wohnen lässt“, so Lindner. Denn auch ältere Baualtersklassen würden einen umfassenden Teilmodernisierungsgrad aufweisen. „Wermelskirchen zeichnet sich damit durch ein allgemein feststellbar gutes Modernisierungsniveau im Mietwohnungsbestand aus.“ In Zahlen bedeutet das: Eine Bestandswohnung mit mittlerem Wohnwert, die zwischen 1990 und 2004 gebaut wurde, kostet durchschnittlich 6,20 Euro pro Quadratmeter. In älteren Gebäuden, die bis 1960 gebaut wurde, liegt die Miete bei 5,50 Euro und in guten Wohnlagen werden in Gebäude, die bis 2004 und ab 2005 errichtet wurden zwischen 8,40 und 10,20 als Oberwert der entsprechenden Mietpreisspannen erreicht.