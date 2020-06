Seniorensport im WTV : Mit Desinfektion immer am Ball

Info

„Krabbelgruppe“ Mitglieder der heutigen Gruppe gehören teilweise seit über 40 Jahren dem Verein an – so zum Beispiel Franz-Josef „Jo“ Hatke oder Dietrich Koritky. Letzterer sagt: „Ohne den Sport in der Gruppe hätte ich nicht 32 Mal das Sportabzeichen machen können. Unser Leitbild ist: Turne bis zur Urne.“

Vorschriften Über den Stadtsportverband hat die Stadtverwaltung allen Vereinen, die in Wermelskirchen städtische Sporthallen nutzen, ein von Andreas Voß, Amtsleiter Jugend, Bildung und Sport, unterzeichnetes Schreiben zukommen lassen. Dieses wurde wiederum über die Vereine an die Übungsleiter weitergegeben. Das Schreiben enthält in Kombination mit den „Empfehlungen zur Wieder-Eröffnung des Sportbetriebs im Rahmen der Corona-Pandemie“ vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen die notwendigen Vorschriften und Hygiene-Anforderungen.