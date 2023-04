Bauarbeiten in Wermelslkirchen Die Sanierung der L 101 geht jetzt weiter

Die Regionalniederlassung Rhein-Berg von Straßen-NRW beginnt am kommenden Montag, 17. April, planmäßig mit dem letzten Bauabschnitt der Sanierung der L 101 zwischen Stumpf und Dreibäumen. Die Arbeiten starten in Habenichts (Foto) und werden in mehreren Abschnitten bis Dreibäumen fortgesetzt (geplante Gesamtdauer: sechs Wochen).