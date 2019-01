Wir erklären das Lösungswort des Silvesterrätsels: Wohnbaulandinitiative: Stadt sucht mehr Flächen für Wohnraum

Wermelskirchen „Wohnbaulandinitiative“ lautet das Lösungswort unseres Silvesterrätsels. Doch was steckt hinter diesem Begriff? Die Politik hat ein kommunales Baulandmanagement beschlossen. Ziel: 50 bis 70 neue Wohneinheiten pro Jahr.

Was ist die aktuelle Ausgangslage beim Wohnraum? Als in diesem Zusammenhang die Bevölkerungs- und Wohnraumentwicklung in der Region, aber auch speziell für die Stadt Wermelskirchen untersucht wurde, wurde deutlich, dass die Angebote, die zur Verfügung stehen, nicht ausreichen, wenn sich die Stadt Wermelskirchen in einem verträglichen Maß entwickeln möchte – und damit den Ansprüchen der Einwohner und auch potenziellen Zuwanderer gerecht werden will: Es fehlen besonders Bauland für junge Familien, für Paare und Singles, für Personengruppen mit besonderem Wohnraumbedarf, barrierefreie Wohnungen und in erster Linie Flächen für preiswerten (Miet-) Wohnraum. Angebot und Nachfrage passen also jetzt schon nicht überein.

Was umfasst der politische Beschluss? Wohnraum zu schaffen, hat eine hohe Priorität erhalten. Wörtlich heißt es sogar, dass die Mobilisierung und Vermarktung von städtischem Bauland zur Deckung aller Bedürfnisse des Wohnungsmarkts oberste Priorität habe, damit jährlich die 50 bis 70 Wohneinheiten pro Jahr auch geschaffen werden können. Es sollen neue Bauflächen entstehen, aber mit der Maßgabe, dass städtebauliche, soziale und ökologische Gesichtspunkte und zudem wirtschaftliche Aspekte berücksichtigte werden. Das heißt: Die Bauflächenbereitstellung muss für den Haushalt der Stadt Wermelskirchen kostenneutral erfolgen.