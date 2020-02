Letzter Verkaufstag des Discounters in Wermelskirchen : Die Ära von Norma ist vorerst vorbei

Am Samstag nutzten noch viele Kunden den letzten Verkaufstag von Norma, bald rollen die Abrissbagger an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Der Umbau des Loches-Platzes beginnt. Während die einen die innenstadtnahe Versorgung durch den Discounter vermissen werden, sehen andere gravierende Einschnitte für die Wermelskirchener City voraus, deren Konsequenzen nicht absehbar seien.

Das Staunen in Franziska Beringsteins Gesicht war nicht zu übersehen. Beim Betreten des Norma-Marktes am Loches-Platz stutzte die 37-Jährige kurz, dann fiel der sprichwörtliche „Groschen“. Eigentlich wollte sie den Wochenend-Einkauf nach Feierabend erledigen, aber der Wermelskirchenerin präsentierte sich im „Norma“-Supermarkt in den Kühlregalen und -truhen gähnende Leere, im Tiefkühler nur noch ein kläglicher Rest vereinzelter Artikel wie Pizza zum Aufbacken. In den ansonsten dicht mit Waren bestückten Verkaufsregalen klaffende Lücken.

Schnell wendet sich Franziska Beringstein wieder in Richtung Ausgang, passiert dabei den Kassenbereich. „Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass Norma ja schließt... Wann ist denn der letzte Tag?“, fragt sie den jungen Mann an der Kasse. Der antwortet mit einem freundlichen Lächeln: „Heute“. Ihm ist anzusehen, dass er diese Frage seit dem Vormittag häufiger beantwortet hat. Nicht weniger freundlich und keinesfalls mürrisch wünscht Franziska Beringstein: „Alles Gute“.

Info Loches-Platz ist ab Montag gesperrt Vorzeichen Bereits seit dem 10. Februar wurde die Norma-Filiale in Wermelskirchen nur noch mit Frische-Artikeln beliefert, wodurch das restliche Sortiment kontinuierlich abverkauft wurde. Die nach dem letzten Öffnungstag verbliebene Ware geht an die Norma-Zentrale in Kerpen-Sindorf zurück, teilte Norma mit. Sperrung Bereits am Wochenende wiesen Halteverbotsschilder mit dem Zusatz „Ab dem 17. Februar auf dem gesamten Platz“ auf die anrollenden Bagger hin, Absperrgitter nebst Durchfahrt-Verbotsschildern standen zur Schließung der Loches-Platz-Zufahrten bereit. Alternativen Für die Zeit des Neubaus auf dem Loches-Platz verweist Norma auf die Niederlassungen in Solingen, Wuppertal-Vohwinkel und Wipperfürth, welche allerdings für Wermelskirchener nur mit dem Auto bequem zu erreichen sind.

Jetzt wird es ernst: Der Umbau des Loches-Platzes beginnt. Damit einher geht der Abriss des Gebäudes, in dem sich der Norma-Markt bislang befand. Allerdings: Ist der Neubau errichtet, wird dort ein neuer Norma-Discounter neben dem Vollsortimenter und größtem Mieter „Hit“ eine Heimat finden. Bis dahin müssen Wermelskirchener auf einen Supermarkt in der Innenstadt verzichten, genauso wie auf die für die Bauzeit wegfallenden Parkplätze auf dem Loches-Platz.

„Wir werden den Norma schmerzlich vermissen“, sind Anke Willems und Christoph Moritz beim Umladen ihres Einkauf vom Einkaufswagen in den Kofferraum ihres Pkw sicher. „Für den Einkauf mal eben auf die Schnelle war die Lage des Norma immer perfekt und im Sommer konnte man da auch mal zu Fuß hinspazieren“, berichten die 54- und der 39-Jährige: „Wer wie wir ein Auto hat, kann ich Stückchen weiter fahren und findet dann Alternativen zum Einkaufen – der Mensch gewöhnt sich ja an alles.“ Einen alternativen Norma-Standort in der Innenstadt für die Phase des Loches-Platz-Umbaus hätten Willems und Moritz „toll gefunden“. Grundsätzlich würden aber die vielen wegfallenden Parkplätze große Sorgen bereiten.

Gar eine „Katastrophe“ befürchtet Sandra Pina Pereira, die die „Kräuterküche“ im oberen Bereich der Kölner Straße betreibt und weiß, dass viele ihrer Kunden auf dem Loches-Platz geparkt haben: „Der Wermelskirchener möchte am liebsten mit seinem Wagen in den Laden fahren.“

Möglicherweise werde der Wegfall von Norma erst einmal dem Umsatz der „Kleinen“ nützen: „Wir oder der Krämerladen oder das Reformhaus an der Kölner Straße bieten etwas zur Nahversorgung in unmittelbarer Nähe.“ Langfristig wisse sie aber nicht, ob sich Wermelskirchen einen Gefallen tue, denn nach der Neubau-Fertigstellung wären mit Hit und Norma am Loches-Platz sowie eventuell noch einem Bio-Supermarkt in der Telegrafenpassage starke Wettbewerber für die Einzelhändler, die den Charme der Innenstadt ausmachten, da: „Wir können da besser und spezieller sein – ob Konkurrenz das Geschäft belebt, werden wir dann noch sehen.“