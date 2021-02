Medizinische Versorgung in Wermelskirchen : Die neue Ärztin für „Herzensangelegenheiten“

Dr. Christina Launhardt eröffnet am 1. März ihre kardiologische Praxis in Wermelskirchen. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Wermelskirchen bekommt eine Kardiologin: Dr. Christina Launhardt eröffnet am 1. März ihre neuen Praxisräume am Schwanen.

Statt EKG- und Ultraschallgeräten stapeln sich in den neuen Praxisräumen von Dr. Christina Launhardt noch Kreissägen, Hammer und Bohrer. „Wir liegen in den letzten Zügen des Umbaus“, sagt die Ärztin lachend, während sie über einen Strahler steigt und fröhlich erklärt: „Hier kommt die Anmeldung hin, dort zwei Ultraschall- und EKG-Räume, ein weiterer Raum ist für die Belastungs-EKGs und dann gibt es noch mein Sprechzimmer.“ Knapp 100 Quadratmeter groß ist die Praxis der ersten niedergelassenen Kardiologin in der Stadt. Mit Herz- oder Herzkreislauferkrankungen mussten Wermelskirchener bisher entweder nach Remscheid oder Solingen fahren. Ab dem 1. März kümmert sich Dr. Christina Launhardt um Herzensangelegenheiten in der Stadt.

„Ich stelle mich gerade bei den niedergelassenen Hausärzten vor“, sagt sie. „Und man merkt schon, dass der Bedarf für eine kardiologische Praxis in der Stadt da ist. Der Anrufbeantworter läuft schon und seit die Website online ist, haben wir auch schon die ersten Anmeldungen für Termine“, verrät die Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, die seit 2012 Oberärztin am Marien Hospital in Witten war. „Außerdem habe ich daneben noch zwei Tage in der Woche als angestellte Kardiologin in einer Praxis dort gearbeitet“, sagt sie. Dass die 41-Jährige nun in Wermelskirchen ihre erste eigene Praxis eröffnet, ist übrigens auch eine Herzensangelegenheit: Ihr Ehemann, Dr. Volker Launhardt, ist Ärztlicher Direktor und Facharzt für Innere Medizin am Krankenhaus in Wermelskirchen.

Info Kardiologie-Praxis eröffnet am 1. März Termine Die Kardiologie-Praxis öffnet am Montag, 1. März, am Schwanen 5-7 in Wermelskirchen. Termine können schon jetzt per Email unter info@kardiologiepraxis-wermelskirchen.de oder über die Website vereinbart werden. Dr. Christina Launhardt sucht übrigens noch eine Sprechstundenhilfe. Bewerbungen per EMail sind herzlich willkommen. Kontakt Telefon: 02196 / 8888330 www.kardiologiepraxis-wermelskirchen.de

Seit er den Posten 2008 übernommen hat, lebt das Paar in der Stadt. „Ich mag es hier sehr“, gibt die Kardiologin zu, die in Münster geboren wurde. „Die Menschen sind offen und herzlich, die Gegend ist wunderschön und wir sind hier mittlerweile sehr gut vernetzt.“ Letzteres gab auch den ausschlaggebenden Schubs für die eigene Praxis: „Im Krankenhaus können Patienten nicht ambulant untersucht werden. Das ist Aufgabe der niedergelassenen Ärzte und deshalb kam es häufiger vor, dass die Frage nach einer kardiologischen Praxis im Raum stand“, erinnert sich Dr. Launhardt. „Im vergangenen Jahr haben wir dann bei der Kassenärztlichen Vereinigung nachgefragt, der Bedarf wurde angezeigt und jetzt geht es bald los“, sagt sie mit Blick über die Praxisräume am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), denen die Handwerker aktuell noch den letzten Schliff verpassen.

Sie sei glücklich und aufgeregt, dass sie ihre Praxis bald eröffnen könne, für die sie noch eine weitere Sprechstundenhilfe sucht. „Meinen Job im Marien Hospital habe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge aufgegeben“, gesteht sie über den Wechsel. „Weinend, weil ich mich dort auch sehr wohlgefühlt habe und mir auch das Pendeln nach Witten nichts ausgemacht hat, und lachend, weil es schon ein besonderes Gefühl und sehr schön ist, den Menschen in dem Ort helfen zu können, an dem man auch lebt.“ Hausärzte und auch Patienten seien begeistert, dass künftig endlich eine Kardiologin vor Ort ist. „Hausärzte möchten im Zweifel nochmal abklären lassen, das mit ihren Patienten alles in Ordnung ist. Das Herz ist eben etwas Besonderes und wenn’s um das Herz geht, haben viele Patienten auch etwas Angst.“ Einen sechsstelligen Betrag habe sie in die hochmodernen Ultraschallgeräte und Computer für die Praxis investiert, in der sie künftig Herzschrittmacher kontrollieren, EKG und Ultraschalluntersuchungen anbieten und Gefäße checken wird.

Schon lange seien nicht nur ältere Menschen Patienten beim Herz-Spezialisten, sondern vermehrt auch Jüngere, die Probleme mit dem Herzkreislaufsystem hätten, weiß die Herz-Spezialistin, der die Liebe zur Medizin offenbar schon in die Wiege gelegt wurde. „Mein Vater ist Orthopäde, meine Zwillingsschwester Radiologin und meine kleine Schwester ist ebenfalls spezialisiert auf Orthopädie“, sagt sie. Dass sie sich 2004 nach ihrem Staatsexamen in Bochum auf Kardiologie spezialisiert habe, liege daran, „dass Kardiologie eine so große, spannende Bandbreite bietet und außerdem ist das Herz ein ganz tolles Organ.“ Wenn sie ihrem Mann auf Zettelchen aber mal ein Herzchen malen würde, „male ich definitiv ein normales Herz und nicht das Organ“, sagt sie lachend.