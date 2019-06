17-jährige Flötistin beim Orchesterworkshop in Bochum : Die Musik als Ausgleich zum Alltag

Wermelskirchen Annika Cornehl spielt seit elf Jahren Querflöte. In den Osterferien war sie Teilnehmerin bei der 14. Orchesterakademie der Bochumer Symphoniker. Als Beruf sieht sie ihr Instrument nicht. Dann eher Tontechnik oder Musikproduktion.

Der Weg zur Querflöte war für Annika Cornehl schnell klar. Die heute 17-Jährige hat als Sechsjährige beim Instrumentenkarussell mitgemacht, das die städtische Musikschule für Kinder anbietet. „Ich konnte Geige, Klavier, Gitarre und Querflöte ausprobieren – da ich bereits ein Jahr die Blockflöte gespielt habe und mich das Instrument ohnehin angesprochen hat, habe ich mich dann für die Querflöte entschieden“, sagt Annika Cornehl. Ihre Lehreren Beate Vogeler erinnert sich ebenfalls an die ersten Momente ihrer Schülerin mit dem silbernen Blasinstrument zurück. „Annika war das kleinste und zierlichste Mädchen in der damaligen Gruppe – hat aber den vollsten und schönsten Klang aus der Flöte herausbekommen.“ Seitdem ist die Wermelskirchenerin konstant bei ihrem Instrument geblieben, immerhin bereits elf Jahre. „Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß“, sagt die Schülerin, die derzeit die Q1 des Remscheider Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums besucht.

Das habe dann zwar nicht geklappt, aber Hecker habe ihr eine Praktikumsstelle in Düsseldorf verschafft. „Ich war dann an der Robert-Schumann-Hochschule für Musik. Dort habe ich in verschiedene Bereiche blicken können, und es war schon eindrucksvoll zu sehen, wie es in der ‚richtigen Szene‘ zugeht“, sagt Annika Cornehl. Eindrucksvoll zwar, aber nicht so sehr, dass sich das Hobby Querflöte zum Berufswunsch verfestigt hätte. „Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu spiele ich einfach zu gerne, aber ich glaube nicht, dass ich die Motivation hätte, das Instrument zu studieren“, sagt die 17-Jährige. Dann vielleicht schon eher Tontechnik oder Musikproduktion. „Ja, das kann ich mir eher vorstellen“, sagt sie und lacht.