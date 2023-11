Volkstrauertag in Wermelskirchen „Unsere Verantwortung gilt dem Frieden – bei uns Zuhause und in der ganzen Welt“

Bei der Gedenkveranstaltung am Sonntag zogen viele der Redner jenen Bogen – von der Vergangenheit in die Gegenwart, von Nazi-Regime und Weltkriegen zu aktuellen Konflikten und Kriegen. „Krieg ist nicht nur Vergangenheit. Krieg ist hier und heute“, stellte dann auch die Tenter Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski fest, die mit ihren Beiträgen durch die Gedenkveranstaltung führte – mit musikalischer Unterstützung des Posaunenchores der Evangelischen Kirchengemeinde. „Geschichtsvergessenheit trägt die Gefahr der Wiederholung in sich“, erinnerte die Pfarrerin und gedachte dann all jener, die damals und heute, in Kriegen der Vergangenheit und der Gegenwart Opfer wurden.