Konzert im Haus Eifgen in Wermelskirchen : Trio sorgt für eine satt rockende Blues-Party

Wermelskirchen Die Krissy Matthews Band begeisterte im Haus Eifgen ihr Publikum mit schneidenden Gitarrensoli, funky Beats und jeder Menge Spielfreude.

Bei drei Songs holte das Trio sich Unterstützung an der Hammondorgel – natürlich in Form von Eifgen-Urgestein Michael Dierks. „60 Jahre musste ich warten, um mit so einer Band spielen zu dürfen…“, sagte er und haute sofort beim ersten Song „Desaster“ ordentlich in die Tasten. Der war ein wenig langsamer als die meisten der anderen Songs. Was prima funktionierte, aber dennoch lag die Stärke dieser Band beim satt rockenden Blues, etwa bei „Further On Up The Road“, bei dem der Walking Bass Meile um Meile pumpend zurücklegte, Dierks seiner Orgel die eine oder andere Solo-Eskapade entlockte und die Band sich ganz allmählich in einen weiteren Spielrausch steigerte, der in einem witzig-absurden Soloduell zwischen Orgel und Gitarre sowie gerade noch erträglicher Lautstärke kulminierte.