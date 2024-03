Gemeindeleben in Wermelskirchen Die Konfirmandenzeit wirkt bis heute nach

Dhünn · Mehr als 30 Jubelkonfirmanden erinnerten sich am Sonntag in der Kirche in Dhünn an ihre Einsegnung. Nach dem Festgottesdienst hatte die Gemeinde zum Mittagessen nach Hülsen eingeladen.

24.03.2024 , 17:02 Uhr

Gruppenfoto vor der Kirche in Dhünn: Wo vor Jahrzehnten auch das Konfirmationsfotos entstanden war, stellten sich am Sonntag gemeinsam mit Pfarrer Keller auch die Jubelkonfirmanden auf. Foto: Theresa Demski

Von Theresa Demski