In Wermelskirchen Die Königstraße in Zart-Rosa „eingeschneit“

So schnell wie sie erblüht ist, neigt sie sich dem Ende: die Blüte der prächtigen Kirschbaum-Allee in der Königstraße. Die Bürgersteige auf beiden Seiten der Straße zeigen einen entsprechenden Anblick, sie sind von den herabfallenden Blütenblättern in Zart-Rosa förmlich „eingeschneit“.