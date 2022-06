Kindertagesstätte Jahnstraße in Wermelskirchen : Kunterbunte Feierfreude zum 30-jährigen Bestehen

In gemütlicher Runde auf dem Hof der Kindertagesstätte (v.l.): Karina Staniol mit Leon und Florian (stehend), Nadin Philipp mit John, Jenny Petri mit Leonie, Yvonne Seipelt mit Leon sowie Anna Steinmetzler mit Leni. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Zum Jubiläum stellt die städtische Kindertagesstätte Jahnstraße ein einwöchiges Programm zusammen.

Über dem Eingangstor schwebt aus in der Sonne glänzenden Ballons zusammengestellt die Zahl 30 in luftiger Höhe. Die beiden Ziffern sind ein unübersehbares Zeichen für den Anlass von Hüpfburg mit großem Drachenkopf, farbenfrohen Wimpelgirlanden, aufgestellte Pavillons, appetitlichem Duft von Gegrilltem und emsigem Treiben auf dem Hof: mit einem einwöchigen Programm feiert der Kindergarten Jahnstraße sein 30-jähriges Bestehen. Neben dem alltäglichen Normalbetrieb der Kindertagesstätte, die auch Familienzentrum ist, locken an den Nachmittagen ein Trödel- sowie Jahrmarkt, ein Kaffeetrinken und eine Grillparty neben den Kindern auch die Eltern und Großeltern an. Mit dem Besuch eines Eismanns, einer Tour durch den Wald, einer Theatervorstellung für die Vorschulkinder sowie einem Puppentheater hat sich das 20-köpfige Mitarbeiterteam an der Jahnstraße etwas Besonderes einfallen lassen, um ebenso am Vormittag im Rahmen des regulären Kindergartenbetriebs ein Programm zum Jubelfest für die Schützlinge zu gestalten.

„Eigentlich fällt das 30-jährige Bestehen unserer Einrichtung in den Dezember. Aber wir wollten gerne die wärmere Jahreszeit für unsere Aktionen nutzen, um möglichst viel draußen machen zu können“, sagt Roger Münster im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Kindergartenleiter erinnert sich noch gut an die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen kurz nachdem er den Chefposten an der Jahnstraße angetreten war: „Damals hatten wir im Dezember geplant und mussten an dem Tag mit heftigem Schneefall leben, der es vielen schlicht unmöglich macht, zu uns zu kommen.“ Dieses Mal habe es besser geklappt, denn über die gesamte Woche spielt das Wetter mit, freut sich Roger Münster, der es sich nicht nehmen lässt, selbst am Grill die Würstchen und Nackensteaks zu brutzeln.

Info Einrichtung hat fünf Gruppen Familienzentrum Die Städtische Kindertagesstätte an der Jahnstraße gehört zum Familienzentrumverbund in Kooperation mit den Kindertagesstätten Danziger Straße und Forstring. Gruppen Die Einrichtung an der Jahnstraße hat fünf Gruppen, davon eine „Kükengruppe“ für Kinder unter drei Jahren. Organisiert ist der Betrieb in festen Stammgruppen, zu denen die Kinder gehören, mit teiloffenem Ansatz. Kinder Die Kindertagesstätte Jahnstraße ist wie viele andere überbelegt: Ausgelegt ist sie auf 105 Plätze, betreut werden allerdings derzeit 115 Jungen und Mädchen.

An einer der aufgestellten Bierzeltgarnituren freuen sich die Kinder über eine Grillwurst, stillen ihren Hunger, um dann schnellstmöglich wieder auf die Hüpfburg, die Förderverein des Kindergartens organisiert hat und das „Magnet“ für die Jungen und Mädchen an diesem Nachmittag ist. Deren Mütter genießen einen der alkoholfreien Cocktails, die es als „Cherry Berry“, „Holunder Wunder“, „Virgin Sunrise“ oder „Grüne Wiese“ gibt, und sind eifrig beschäftigt: Mit Hilfe ihrer Sprösslinge lösen Yvonne Seipelt, Nadin Philipp, Jenny Petri und Anna Steinmetzler die Aufgaben der Kindergartenrallye. Wie heißen die Gruppen des Kindergartens? Unter anderem Igel, Mäuse, Bären und Katzen. Wieviele Fenster hat der Haupteingang des Kindergartens? Für die Antwort wird vor Ort gezählt: Es sind 22. Wie heißt der Mann im Büro, lautet eine Frage, die Anna Steinmetzlers Tochter Leni nach kurzen Nachdenken zu beantworten weiß: „Roger.“