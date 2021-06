Sport in Wermelskirchen : Die Judoka werden größer und die Gürtelfarben dunkler

Sport in Wermelskirchen

Wermelskirchen Nach dem Lockdown gab’s die erste Gürtelprüfung für 16 Nachwuchs-Judoka im Judoclub Wermelskirchen. Sie hatten sich im Online-Training auf ihre Prüfungen vorbereitet.

Nach sieben Monaten Ruhe durch den Lockdown geht es im Judoclub endlich wieder rund auf den Matten im Sportkarree am Busbahnhof. Während der Corona-Krise sind die Kids alle älter und geworden und damit auch ein paar Gürtel dunkler, berichtet Trainerin Katrin Seide. Die Judoka, die sich mit Online-Training zuhause auf ihre Gürtelprüfungen vorbereitet hatten, konnten in den vergangenen zwei Wochen auf der arg vermissten Judomatte vor Ort trainieren und so das Gelernte nochmal vertiefen. Den Lohn für ihre Mühe ernteten sie mit der bestandenen Gürtelprüfung. Den Anfang machte Enrique Correia, der mit seinem Partner Julius Glaser ein blitzsauberes Programm zum orange-grünen Gürtel demonstrierte.