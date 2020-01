Grüner Welpe auch in North Carolina : Die jetzt schneeweiße Mojito behält ihren Namen

Wermelskirchen Die mit grünem Fell geborene Hündin heißt weiterhin Mojito. Jetzt gibt es einen weiteren grünen Hunde-Welpen in den USA.

Ihre besondere Erscheinungsform, mit der sie auf die Welt gekommen ist, sieht man ihr nicht mehr an: Die Golden-Retriever-Hündin Mojito ist mittlerweile drei Monate alt, in ihrem schneeweißen Fell kein einziges grünliches Haar mehr. „Trotzdem heißt sie weiterhin Mojito“, sagt ihre Besitzerin Joanna Justice im Gespräch mit unserer Redaktion. Und die Entscheidung liegt ganz bei ihr, schließlich bleibt die junge Hündin jetzt bei ihr und ihrer Familie. „Eigentlich sollte sie abgegeben werden, die Familie ist aber abgesprungen“, berichtet Justice. „Ich war total erleichtert, ich wollte sie von Anfang an lieber selbst behalten.“ Die grüne Farbe sei ihrer Meinung nach Zeichen genug gewesen. Das einzige Gegenargument: Familie Justice hat bereits zwei Hunde. Mojitos Mutter, Melody, und eine weitere Hündin. „Aber es klappt wunderbar mit den dreien, sie verstehen sich fantastisch.“ Noch bis zur sechsten Woche sei Mojitos Fell grün geblieben. „Dann wurde sie langsam weiß, erst am Kopf und an den Pfötchen“, so Justice. An Weihnachten sei sie dann komplett weiß gewesen.