Waldkita in Wermelskirchen : „Die Jahreszeiten passieren einfach“

Christine Werner ist Leiterin der Waldkita. Sie mag eigentlich alle Jahreszeiten und freut sich auf die Veränderungen in der Natur. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Christine Werner leitet die Johanniter-Waldkita in Wermelskirchen. Sie erzählt im Gespräch mit der Bergischen Morgenpost, was am Herbst so besonders ist und wie die Kinder diese Jahreszeit erleben.