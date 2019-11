100 Jahren Bienenzuchtverein Wermelskirchen : Die Imker spüren ein wachsendes Interesse an ihrer Arbeit

Die Imker spüren ein wachsendes Interesse an ihrer Arbeit

Wermelskirchen Festabend zum Jubiläum 100 Jahre Wermelskirchener Bienenzuchtverein. Steingärten und Pestizide bedrohen die Bienenvölker.

(sng) Der Ehrenvorsitzende Erich Bever hat sie tatsächlich alle persönlich erlebt: die Vorsitzenden des Wermelskirchener Bienenzuchtvereins, der mit einem Festabend im Bistro der Kattwinkelschen Fabrik das 100-jährige Bestehen feierte. Den Initiator und ersten Vorsitzenden des Vereins, Heinrich Nölke, erlebte Bever als Kind – nach sechs weiteren Vorsitzenden trat Bever 1987 für 20 Jahre in dessen Fußstapfen. Seither zitiert der Ehrenvorsitzende gerne einen Satz, dem ihm sein direkter Vorgänger im Amt, Reiner Horsch, mit auf den Weg gab und wiederholte diesen auch bei dem Festakt: „Der Vorsitzende soll den Verein führen, er muss nicht der beste Imker sein.“

Der aktuelle stellvertretende Vorsitzende Frank Puziak stellte bei der Übergabe eines Danke-Schön-Geschenks an den amtierenden Vorsitzenden Erhard Scheidler (seit 2008) hingegen fest: „Bei uns im Verein ist der beste Imker der Vorsitzende.“ Scheidler unterstrich in seiner Jubiläums-Rede die Ziele des Vereins: „Uns geht es nicht um wirtschaftliches Wohl des Imkers, sondern um das Wohl der Bienen im Einklang mit der Natur.“ Gleichzeitig lobte der Vorsitzende die zur Zeit 30 Mitglieder: „In den vergangenen Jahren ist unser Verein mehr und mehr zusammengerückt.“ Mit kritischen Tönen hielt Scheidler nicht hinter dem Berg: „Pestizide sind für uns Bienenzüchter ein Problem, genauso Steingärten statt blühender Flächen. Durch Monokulturen in der Landwirtschaft fehlt den Bienen die Vielfalt der Ernährung.“