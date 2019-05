Die Genossenschaft kauft das Wermelskirchener Traditionshaus : Die Haus Eifgen eG ist gegründet

Info

Fest Den Kauf des Haus Eifgen will Kult-in-Wk am 3. Oktober mit einem „Uns gehört die Hütte“-Fest feiern. Bereits am Abend des Vortages, 2. Oktober, findet ein Konzert von Tommie Harris mit Band statt. Bei diesem Konzert erwartet die Besucher auch die Präsentation des Films über das Lebenswerk des Blues-Seniors, der Szenen von dessen Auftritt im vergangenen Jahr im Haus Eifgen enthält.

Talkrunde Am Vormittag des 3. Oktober ab 11 Uhr ist eine Talkrunde mit Tommie Harris geplant. Abends spielt die „Groove & Snoop Bluesband“, die von ihren Auftritten mit Jochen Malmsheimer bekannt ist, auf.