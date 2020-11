Im Blickpunkt: Sankt Martin : Die große Kunst der Weckmänner

Wermelskirchen Die Bäckerei Evertzberg hat ihr Rezept für Stutenkerle verraten, kleine und große Hobbybäcker haben ihr Glück in der heimischen Backstube versucht – und pummelige Weckmänner gebacken.

Bevor die Mädels sich aber ihre kleinen Schürzen umbinden können, ist ein bisschen Vorarbeit nötig: Ganz nach Oliver Platts Motto „das ist keine Zauberei“ – bereite ich den Hefeteig vor: Mehl, Eier, die Milch-Zucker-Hefe-Mischung, etwas Salz. „Die Butter kommt ganz zum Schluss in die Schüssel“, hatte Platt gesagt, „ganz kalt aus dem Kühlschrank“. Damit sie trotzdem zu verarbeiten sei, soll es Butter aus Weidemilch sein. Die sei trotz der Kälte schön weich. Ganz zum Ende kommt also die Butter zum Teig. Danach darf er wachsen – und er wächst, verdoppelt sich fast. „Danach kommt der Teig eine Nacht in den Kühlschrank und lässt sich dann bestens verarbeiten“, so die Anweisung des Experten.

Der Teig wächst weiter und am nächsten Tag kommen Rosalie und Jette ins Spiel. Beide haben in diesem Jahr schon einen Weckmann verdrückt – aber keinen selbst gebackenen. „Hast du auch Rosinen“, fragt Jette und blickt sich um, „ein Weckmann braucht Rosinen“. Währenddessen nimmt Rosalie schon mal die Tonpfeifen in der Schachtel unter die Lupe, die ich per Post bestellt habe. Die Vierjährige backt für ihr Leben gerne – mit Mama oder Oma und auch mal einen Geburtstagskuchen mit ihrem Papa. Als wir die ersten Teigportionen aus der Schüssel verteilen, kneten beide Mädels beherzt los. Jette braucht mehr Mehl, Rosalie krempelt sich die Ärmel hoch. Und dann beginnen wir gemeinsam Teigwürste zu formen, die wir schließlich platt drücken. Jetzt kommen die bunten Plastikmesser ins Spiel. Am unteren Ende sorgt ein Schnitt für die Beine, zwei weitere Schnitte rechts und links am platten Körper der Teigwurst sorgen für die Arme. „Sieht noch nicht aus wie ein Weckmann“, stellt Rosalie kichernd fest und dann beginnt sie, vorsichtig einen Kopf zu formen. Nachdem Jette eine der Rosinen genascht hat und fröhlich strahlt, nimmt sich die Zweijährige eine Tonpfeife, legt sie auf die Figur, schlingt einen der dünnen Teigarme um die Pfeife und blickt zufrieden auf ihr Werk. „Die Augen fehlen noch“, stellt Rosalie fest und drückt zwei Rosinen in den Kopf des Weckmanns. Und weil Jette so gerne Rosinen mag, verteilt sie die kleinen Früchte gleich auch auf dem Rest des Weckmanns. Insgesamt zehn Exemplare entstehen so an diesem heiteren Nachmittag. Die Mädels arbeiten hochkonzentriert, das Mehl landet auf Weckmännern, Schürzen und im Gesicht. Als wir die Weckmänner vorsichtig in den Ofen schieben, blicken wir ihnen fröhlich nach. 20 Minuten später holen wir das erste Blech aus dem Ofen. Die Weckmänner dampfen, sind ein bisschen in die Breite gegangen und haben eine gesunde, bräunliche Farbe. Wir müssen noch einen Augenblick warten, bis wir sie probieren können – währenddessen landen die nächsten Bleche im Ofen. Als wir schließlich vorsichtig ein kleines Bein des Stutenkerls abbrechen und in den Mund stecken, stellt die Zweijährige fröhlich fest: „Super!“ Und auch Rosalie lässt sich ein Weckmann-Stück schmecken. Wir hatten einen richtig schönen Nachmittag. Aber ganz ehrlich: Wie die Stutenkerle von Evertzberg schmecken diese charmanten Exemplare nicht. Sie sind ziemlich pummelig geworden und für meinen Geschmack könnten sie deutlich süßer sein – auch um den Hefegeschmack etwas mehr zu übertönen. Nicht umsonst haben Bäcker ihr Handwerk gelernt.