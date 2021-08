Konzert im Haus Eifgen : Grafen trotzen stimmgewaltig dem Regen

Wermelskirchen Für Gäste in Haus Eifgen klang die Woche mit fantastischer Musik zum Mitsingen aus. Die „Grafen“ stimmten vertraute Melodien der 1960er und 1970er Jahren an.

Als Jörg Vollmer zum ersten Mal in die Tasten haut, Helmut Wockelmann der Gitarre ihren ersten Akkord entlockt und Marco Rizzo die Sticks zielsicher auf dem Schlagzeug platziert, öffnet sich der Himmel. Der starke Regen, der in diesem Moment auf die Zeltdächer im Biergarten im Eifgen prasselt, scheint ein Teil der Melodie zu werden. Für die Besucher bleibt er einen ganzen Augenblick unbemerkt, weil ihre Füße wippen, ihre Oberkörper zu tanzen und ihre Münder den wohlvertrauten Liedtext zu formen beginnen. Als der Regen nicht nachgibt und noch etwas stärker wird, ziehen die Besucher unter den Zeltdächern kurz ihre Jacken etwas enger um die Schulter und widmen sich dann wieder der Musik. Und die hat es verdient.

„Die Grafen“ aus Iserlohn haben zum Nachmittagskonzert der Kulturinitiative vertraute Melodien der 1960er und 1970er Jahre mitgebracht. Rock’n’Roll und Balladen, Neil Diamond, The Marmelade und Paul Anka. Und den Musikern gelingt etwas, das dem Zuschauer zuweilen eine Gänsehaut über die Arme laufen lässt: Sie erwecken eine längst vergangene Ära zum Leben. Das hat wohl damit zu tun, dass die meisten Besucher am Sonntagnachmittag im Eifgen sich selbst noch an jene Zeiten erinnern können, selbst zu den Rhythmen getanzt und mit den Bands gefeiert haben. Es wirkt so, als ob „Die Grafen“ nur einen Ton anschlagen, nur eine Melodie anstimmen müssen, um die Zeitreise gelingen zu lassen, um Texte, Erinnerungen und Rhythmen an die Oberfläche zu holen. Die Mitt-60er im Publikum singen, tanzen, genießen ihren Wein unter dem Regendach.

Dieser wunderbare Effekt des Konzerts hat aber noch einen ganz anderen offensichtlichen Grund: Auch die Musiker auf der Bühne haben zu diesen Melodien getanzt, die meisten von ihnen haben ihre Bühnenzeit damals in den 1960er Jahren begonnen – und die Bühne seitdem im Grunde nicht mehr verlassen. Wohl auch deswegen wirkt die Musik so authentisch, auch deswegen springt der Funke sofort über: Mit schwarzen Schlips und dunklen Mänteln, Haaren, die etwas länger sind als die der meisten ihres Alters und mit Stimmen, die nicht im geringsten gelitten haben, bringen sie die großen Hits der 1960er und 1970er Jahre auf die Bühne.

Hausherr Michael Dierks hat einst selbst mit den Musikern auf der Bühne gestanden, mit dem Bassisten Alfred Nückel ist er zur Schule gegangen und hat im Keller die erste Schülerband gegründet, bevor sich die beiden rund 50 Jahre aus den Augen verloren hatten. So stimmt Dierks wie viele der Besucher gut gelaunt ein, als Sänger Mick Kochanski und Bandleader Helmut Wockelmann „Sweet Caroline“ oder „Black Is Black“ anstimmen, „Save The Last Dance“ oder „Reflections Of My Life“. Die ersten Gäste verlassen schnell ihre Stühle und tanzen mit.