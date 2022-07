Schwimmen in Wermelskirchen : Der Tag beginnt mit heiterem Seufzen

Rund 15 Schwimmerinnen gehören jeden Morgen um punkt 10 Uhr zum festen Kern der „Frühschwimmer“ im Freibad Dabringhausen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Sie sind jeden Tag die ersten im Wasser: Eine muntere Damen-Gruppe genießt die Saison in Freibad Dabringhausen in vollen Zügen – auch an ungemütlichen Tagen.

Manuela Zimmermann ist an diesem Morgen die erste. Das Tor ist noch geschlossen. Aber im Freibad in Dabringhausen sind schon viele fleißige Hände im Einsatz. Der Himmel zieht sich immer dunkler zu, die Temperaturen sind am Donnerstagmorgen auf unter 20 Grad gefallen. „So schön“, sagt Manuela Zimmermann trotzdem entschieden, während sie ihren Blick über die noch unberührte Wasserfläche des Bades schweifen lässt.

Jeden Morgen nimmt sie den kurzen Weg zum Freibad und steht um kurz vor Zehn vor den hellblauen Toren. Und hier bleibt sie nicht lange alleine. Winkend kommt Dorothee Börner des Weges. „Du bist ja schon da“, sagt die Dame fröhlich. Und dann spekuliert sie mit einem Blick zum Himmel: „Heute wird es bestimmt nicht so voll.“ Auf die rund 15 tapferen Schwimmerinnen der Morgenrunde im Freibad ist allerdings Verlass – bei jedem Wetter.

Info Freibad hat bis 9. August geöffnet Zeiten Das Freibad in Dabringhausen hat täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet – bis einschließlich 9. August. Preise Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, für Kinder vier Euro. Party Am Wochenende werden die zwei Jahrzehnte des Fördervereinbestehens im Freibad gefeiert. Zum Tanzen und Feiern zur „Summer Stage“ wird am Samstag, 30. Juli, eingeladen, bei der unter anderen die Band „Eight Ball“ sowie Nadine Weyer mit ihrer Formation „Pop-Sofa“ auf der Open-Air-Bühne stehen werden. Beginn ist um 20 Uhr. Das Bad schließt dann bereits um 18 Uhr. Tickets für zehn Euro gibt es an der Freibad-Kasse, im Kaufzentrum Hübing und online unter dorfkultur.net.de

„Heute wird das Wetter wärmer sein als die Luft“, sagt Dorothee Börner, „das ist auch ein schönes Gefühl.“ 25 Grad hat die Wassertemperatur am Vortag gezeigt – dank der Sonne und der warmen Nächte. „Aber wir lassen uns vom Wetter eigentlich nicht beeindrucken“, sagt Manuela Zimmermann. Ganz im Gegenteil: Jedes Wetter habe seinen Reiz.

Inzwischen wird es voller vor den Toren des Freibades. Immer mehr Frauen kommen mit Schwimmtaschen über den Schultern den Weg entlang. „Seit 61 Jahren bin ich im Sommer hier“, erzählt Christa Hammer. Die 78-Jährige freut sich jedes Jahr auf die Saison. Früher stand sie um punkt 7 Uhr am Bad. „Ich bin dann mit dem Kinderwagen den Berg runter spaziert, ins Wasser gesprungen, und meine Tochter hat im Kinderwagen am Beckenrand gestanden“, erzählt sie. Auch ein halbes Jahrhundert später lässt sie sich die wertvolle Stunde am Vormittag nicht nehmen – auch wenn das Bad inzwischen erst um 10 Uhr öffnet. „Es ist einfach klasse hier“, sagt sie. Dem Ende der Ferien – und damit der Freibadsaison vor der eigenen Haustür – sehen die Damen schon mit Bedauern entgegen.

Dann öffnen endlich die blauen Tore des Freibads, und die Damen legen gut gelaunt ihre Saisonkarten vor. Conny Broichhaus ist mit dem Fahrrad gekommen – so wie jeden Morgen. Schnell kramt sie ihr Ticket hervor. Die Damen haben in Windeseile Hosen und T-Shirts ausgezogen und zu ihren Taschen auf die Bänke gelegt. Dann machen sie sich auf den Weg zum Wasser, das immer noch unberührt vor ihnen liegt. „Die Badeanzüge haben wir natürlich Zuhause schon angezogen“, erzählten sie lachend.

Wer nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, nimmt den Weg über die Treppe. Die anderen steigen per Leiter ins Wasser. Es ist ein wohliges Seufzen, das den Damen über die Lippen kommt, als sie sich in das warme Wasser gleiten lassen. „Schön“, sagt Dorothee Börner als sie den ersten Zug macht. Und es ist wie ein Echo, das von allen Seiten das gleiche Wort über das Wasser schickt.

Jede Dame schwimmt in ihrem eigenen Tempo. Hier und da ziehen zwei Damen auch mal gemeinsam ihre Bahnen. Inzwischen sind rund 20 „Frühschwimmer“ im Wasser – viele Damen und zwei Herren. Wo denn die Schnellschwimmer an diesem Morgen seien, fragt Conny Broichhaus. Die linke Bahn ist bisher leer geblieben. Wenn die Temperaturen höher und das Wetter sonniger sei, werde es schon morgens deutlich voller – dann kommen die Kinder, die Familien und auch die Schnellschwimmer früh am Tag.

Inzwischen hat es leicht angefangen zu regnen. Die Damen im Wasser lachen fröhlich. „Wir sind doch ohnehin nass“, ruft Dorothee Börner aus dem Wasser. „Uns macht der Regen nichts.“

Und so schwimmen sie weiter ihre Bahnen. Die einen haben Schwimmgürtel an und bewegen sich so joggend durchs Wasser, die anderen ziehen ihre Bahnen. „Ich schwimme jeden Morgen so zwei Kilometer“, sagt Manuela Zimmermann. Sie zähle keine Bahnen mehr, sondern gucke auf die Uhr. So geht es den meisten der „Frühschwimmer“. Eine Stunde sei sie im Wasser, erzählt auch Dorothee Börner, „in meinem eigenen Tempo.“ Dann erzählen die Frauen, wie früher manchmal ihre Männer am Beckenrand saßen und die Bahnen ihrer Frauen zählten. Heute lachen die Damen darüber nur noch fröhlich.