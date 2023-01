Wermelskirchen Die Frist für die Grundsteuererklärung läuft am 31. Januar ab

FDP-Fraktionsvize Ralf Witzel pocht darauf, dass das Land auf drakonische Strafen verzichtet: „Weil der NRW-Finanzminister ohne Not an einem viel zu komplizierten, noch dazu in sich widersprüchlichen Wertermittlungsverfahren festhält, sollte er sich jetzt auch entsprechend großzügig zeigen.“ Die niedrige Rücklaufquote bei den Finanzämtern landauf landab zeige doch, dass man es nicht mit vereinzelten, renitenten Erklär-Verweigerern zu tun habe. „Vielmehr scheint nahezu die Hälfte der Bevölkerung bei der Grundsteuererklärung überfordert zu sein. Es handelt sich also um ein strukturelles Problem“, sagt Witzel.