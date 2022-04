Großveranstaltungen in Wermelskirchen : Die Feste kehren in die Stadt zurück

Bei der Frühjahrskirmes darf der Autoscooter nicht fehlen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Vom Feierabendmarkt bis zur Kirmes: In diesem Jahr soll wieder gefeiert werden. Dafür ziehen Marketingverein, Stadt, Schausteller und Ehrenamtliche an einem Strang. Eine Herbstkirmes auf dem Loches Platz wird es nicht geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Die Bands sind gebucht, die Schausteller stecken in den Startlöchern, und die Stadt putzt sich raus: Ende Mai beginnt in Wermelskirchen die Fest-Saison. „Die Vorfreude ist groß“, sagt André Frowein, Vorsitzender des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WIW). „Es geht wieder richtig los“. Von Mai bis Oktober stehen Veranstaltungen im Kalender, von denen viele in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie nur bedingt stattfanden.

Feierabendmarkt

Den Auftakt macht am 19. Mai der erste Feierabendmarkt der Saison. Auf der Telegrafenstraße sind dann Aussteller und Gastronomen zu Gast. Bisher gebe es 13 Zusagen, sagt Frowein. Er gehe von bis zu 20 Ausstellern aus. „Und die Live-Musik ist auch gebucht“, erklärt er. Eine Maskenpflicht werde es nicht geben.

Treffpunkt: der Feierabendmarkt auf der Telegrafenstraße. Foto: Kathrin Kellermann

Gesundheitstage

Spielt bei „Rock am Markt“: die Band „Kontrollverlust“ Foto: Stephan Singer

Nach drei Jahren Pause kehren am gleichen Wochenende die Gesundheitstage in die Stadt zurück – am 21. und 22. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt im Bürgerzentrum. Aktuell haben 30 Aussteller ihr Kommen angekündigt. Fachvorträge finden statt. Es wird um das Tragen einer Maske gebeten.

Frühjahrskirmes

Vom 26. bis 29. Mai findet auf dem Schwanenplatz die Frühjahrskirmes statt – täglich ab 11 bis etwa 22 Uhr. „Derzeit planen wir die Kirmes ohne Einschränkungen“, sagt Paul Engelbracht vom Ordnungsamt. Insgesamt 30 Schausteller kommen laut Stadt auf den Schwanenplatz: Autoscooter und Kinderkarussell werden dabei sein, zum ersten Mail auch der Polyp und das Geisterhotel. Dazu kommen Imbiss- und Getränkestände – die dieses Jahr auch Veganer im Blick haben. „Wir freuen uns schon total“, sagt Schausteller Frank Schmidt aus Remscheid, „endlich laufen alle Veranstaltungen wieder.“

Das Fest

Für den Kirmessonntag, 26. Mai, lädt der Marketingverein ab Mittag zum Fest in der gesperrten Innenstadt ein. Aktuell gehe er davon aus, dass der verkaufsoffene Sonntag samt Straßenprogramm wie zu Zeiten vor der Corona-Pandemie stattfinden könne, sagt André Frowein. „Was die Anmeldungen angeht, ist noch Luft nach oben“, ergänzt er und ruft Vereine und Initiativen zum Mitmachen auf. Sie können ihre Stände auf der Telegrafenstraße aufschlagen.

Youthnited

Nach der Pandemiepause richtet die „Ökumenische Allianz“ am langen Fronleichnamswochenende im Juni wieder das „Youthnited“-Festival in der Kuhler Heide aus – mit 14 Bands, Kindercolorado unter freiem Himmel und Gottesdiensten. Auch die Schultour, in deren Rahmen ausgewählte Bands dann Schulen in der Stadt und weit darüber hinaus besuchen, wird in diesem Jahr wieder stattfinden können.

Rock am Markt

Live-Musik und Geselligkeit kehren am Pfingstwochenende, 3. und 4. Juni, zurück an den Markt. Für Rock am Markt sind bereits Bands gebucht: Am Freitag spielt „Zentury XX“, als Vorband bringt „Stachelrock“ Stücke aus den 1960er und -70er Jahren mit. Am Samstag rockt „Kontrollverlust“ die Bühne, als Vorgruppe spielt die heimische Band „Hartmann“. „Wir kehren mit der Veranstaltung unter den Weihnachtsbaum zurück“, sagt Frowein. Schließlich sei man sich mit der Stadtspitze einig, die Frequenz möglichst in die Innenstadt zu holen. Am 4. Juni beteiligt sich auch der Kunstverein – und sorgt für Programm und Kunst am Markt. „Wir freuen uns sehr auf das Miteinander bei Rock am Markt“, sagt Frowein.

Juca Beach

Zum 16. Geburtstag des Jugendcafés lädt das Team für den 12. August zum JUCA-Beach am Markt ein – mit viel Sand, kühlen Getränken und Live-Musik.

Herbstkirmes

Vom 26. bis 30. August findet die Herbstkirmes statt. „Die Planungen sind noch nicht ganz abgeschlossen“, sagt Paul Engelbracht. Die Öffentlichkeit werde zu gegebener Zeit informiert. Fest steht: Wegen der Baumaßnahmen auf dem Loches Platz findet dort in diesem Jahr keine Kirmes statt. „Generell leben Großveranstaltungen wie die Wermelskirchener Kirmes von einer gewissen Kontinuität“, räumt Engelbracht ein: „Sie muss sich aber immer wieder auf neue Situationen und Veränderungen einstellen.“ Er erinnert daran, dass bis Anfang der 1970er Jahre auf dem Heinrich-Heine-Platz und dem Schwanenplatz Kirmes gefeiert worden sei. Künftig sollen auf dem Loches Platz zumindest eingeschränkt wieder Fahrgeschäfte Platz finden. „Wir hoffen, die Wermelskirchener nehmen die Kirmes trotzdem wie gewohnt an“, sagt Schausteller Frank Schmidt, der seit Jahrzehnten mit mehreren Fahrgeschäften zur Herbstkirmes kommt. Der Plan der Stadt sehe ganz gut aus, sagt er. „Jetzt werden wir sehen müssen, wie die Menschen reagieren.“

Á la Carte