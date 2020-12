Außerschulische Bildungspartner in Rhein-Berg : Die Faszination der Naturwissenschaften

Rhein-Berg Das zdi MINT-Netzwerk Rhein-Berg stellt Programm der Region für Kitas und Schulen vor. Zahlreiche außerschulische Bildungspartner öffnen 2021 ihre Lernorte und Betriebe und sorgen damit für spannendes Lernen mit sehr viel Spaß.

Die Faszination und die Bedeutung der Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik für Kinder von der Kita bis in die weiterführenden Schule erlebbar machen – dies ermöglicht das zdi MINT-Netzwerk Rhein-Berg in der Region seit vielen Jahren. Auch 2021 öffnen zahlreiche außerschulische Bildungspartner ihre Lernorte, Einrichtungen sowie Betriebe in der Region und sorgen für spannendes Lernen mit Spaß. Die Angebote für Kitas und Grundschulen hat das zdi MINT-Netzwerk Rhein-Berg in einer aktuellen Broschüre auf mehr als 40 Seiten zusammengestellt und bietet somit Schulen und Kitas einen Überblick über das breite Angebot im Kreis.

Was Das MINT-Netzwerk Rhein-Berg liegt in Trägerschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises. Insgesamt kommen dort jetzt 89 Partner aus Kindertagesbetreuung, Schule, Unternehmen und von außerschulischen Bildungseinrichtungen zusammen, die gemeinsam eine praxisnahe Förderung von Kompetenzen in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT, umsetzen.

Einer dieser außerschulischen Lernorte ist beispielsweise das Mathematikzentrum „MathZe“ des Rheinisch-Bergischen Kreises in Rösrath. In dem zdi-Schülerlabor erleben die jungen Besucherinnen und Besucher, welche große Rolle Geometrie und Wahrscheinlichkeiten im Alltag spielen.

Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Erste Impfungen starten am 27. Dezember

Bei einem anderen Angebot der TH Köln begeben sie sich auf die Spuren des Schalls und erkunden, wie dieser entsteht, welche Eigenschaften er besitzt und was für Wirkungen sich entfalten. Der Wald als Ökosystem steht im Mittelpunkt des außerschulischen Lernortes Forsthaus Steinhaus. Dabei erhalten die interessierten kleinen Gäste Zugang zu Themen rund um die Ökologie des Waldes sowie die Entstehung und Nutzung von Holz. Neben diesen Angeboten gibt es noch viel mehr zu entdecken – von der Kartenkunde bis zu den Bewohnern Uhu, Waldkauz und Co.

Kindertagesstätten und Grundschulen, die sich nicht auf den Weg machen wollen, erleben die Faszination der MINT-Disziplinen direkt in ihren Einrichtungen oder ganz in der Nähe. Manche Lernangebote sind mobil und kommen direkt in die Kita oder die Schule. Das Naturmobil fährt beispielsweise mit seinem spannenden Angebot vor, und die Windwerkstatt vermittelt ebenfalls an der Schule mit einfachen und unterhaltenden Elementen die Eigenschaften von Luft und Wind. Auch besteht unter anderem die Möglichkeit, erste Schritte in der Welt des Programmierens zu unternehmen oder zum Nachwuchs-Meteorologen zu werden.