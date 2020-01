Fakten + Hintergrund: Vor der Einschulung in Wermelskirchen : Erstausstattung für i-Dötze wird richtig teuer

Wermelskirchen Was kosten Schreibtisch, Stuhl und Schulranzen für die Schulanfänger? Worauf ist beim Kauf zu achten? Woran haben auch die i-Dötzchen ihren Spaß? Zwei örtliche Fachleute geben dazu wertvolle Tipps für die Eltern.

Welche Trends gibt es bei Schulranzen? „Individualität steht bei den Eltern hoch im Kurs“, sagt Hans-Jürgen Theiß: „Sie wollen nicht, dass fünf andere Kinder in der Klasse den gleichen Rucksack haben, wie ihr eigenes Kind.“ Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, brächten einige Hersteller in der Stückzahl begrenzte Modelle heraus – diese seien dann beispielsweise nur bis Februar lieferbar. Bei anderen Modellen lassen sich mittels eingearbeiteter Magnete unterschiedliche Applikationen an den Ranzen heften. Oder ganze Stoffteile („Pull-Over“) des Bezuges lassen sich von Neon-Gelb in Neon-Grün tauschen – immer reflektierend aus Gründen der Verkehrssicherheit.



Wie muss ein Schulranzen sitzen? Weder in der Breite noch in der Höhe sollte ein Ranzen über oder neben den Schultern überstehen. Dazu muss sie eng am Rücken anliegen. Schwerer Inhalt sollte so gepackt werden, dass er sich möglichst nah am Rücken des Schülers befinden. „Das Unterteil des Ranzens muss über dem Steißbein anliegen, dafür muss der Hüftgurt stets geschlossen werden – über alles andere freut sich später nur der Orthopäde“, stellt Theiß fest.