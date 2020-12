Besorgter Bürger aus Wermelskirchen fragt nach : Die Einkaufswagenpflicht gilt für alle

Wermelskirchen Ein besorgter Bürger meldete sich bei der Bergischen Morgenpost, weil er im Rewe Streit mit einer Mitarbeiterin bekam. Sie hatte sich zum Einkaufen keinen Einkaufswagen genommen. Der Wermelskirchener hatte Klärungsbedarf.

Für seinen Wocheneinkauf im Wermelskirchener Rewe hatte Harry Just natürlich vor der Tür auf einen Einkaufswagen gewartet. Dass er diesen mit in den Markt nehmen muss, leuchtet ihm auch ein. Schließlich sei dieser Einkaufswagen gleichzeitig ein Abstandshalter. Erstaunt war er deshalb, als er in der Schlange vor der Kasse eine Rewe-Mitarbeiterin traf, die ihre Einkäufe nur in Beutel gestopft hatte und damit zum Bezahlen ging.