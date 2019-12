Angebote sollen noch erweitert werden : Ein vielfältiger Ort mitten in der Stadt

Für Kathrin Ludwig, Leiterin der Stadtbibliothek, ist die Bücherei ist eine Örtlichkeit, an der Menschen sich treffen und aufhalten können. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Die Stadtbücherei in der Kattwinkelschen Fabrik wird immer mehr zu einem sogenannten dritten Ort. In einer sich verändernden Gesellschaft werden solche Örtlichkeiten immer bedeutsamer.

Was ist der „dritte Ort“? Das Schlagwort vom „dritten Ort“ wird in der Quartiersarbeit als Synonym für Bibliotheken und Büchereien gerne verwendet. Es beschreibt die Bücherei als weiteren Ort neben dem eigenen Zuhause und dem Arbeitsplatz. „Es ist eine Örtlichkeit, an der Menschen sich treffen und aufhalten können, ohne etwas konsumieren zu müssen – im Gegensatz zu Cafés, Restaurants, Kneipen, Theater oder Kino“, sagt Kathrin Ludwig, Leiterin der Wermelskirchener Stadtbibliothek in der Kattwinkelschen Fabrik an der Kattwinkelstraße.

Davon gebe es in der Stadt im Grunde genommen nicht viele Alternativen. „Die Kirchengemeinden würden mir da spontan einfallen“, sagt die Büchereileiterin. Angebote eines „dritten Orts“ habe es in der Stadtbücherei immer schon gegeben. „Wir wollen das aber nach und nach weiter ausweiten“, sagt Kathrin Ludwig.

Info Bücherei ist in der Kattwinkelschen Fabrik Öffnungszeiten Montag von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr, Dienstag von 14.30 bis 18 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr, Freitag von 14.30 bis 18 Uhr, jeden ersten und dritten Samstag von 10 bis 12 Uhr. Kontakt Stadtbücherei Wermelskirchen, Kattwinkelstraße 3, Tel. 02196/710410, E-Mail: buecherei@wermelskirchen.de.

Wer ist die Zielgruppe? Die Notwendigkeit für „dritte Orte“ ergebe sich durch eine sich verändernde Gesellschaft, ist die Büchereileiterin überzeugt. „Vereinsamung ist ein immer größeres Thema. Um dem zu begegnen, braucht es solche Räume und Angebote.“ Neben allen Angeboten sei es aber eben auch von großer Bedeutung, nur den Raum anzubieten. „Man kann kommen, um die Zeitung zu lesen, man kann sich Bücher oder Bildbände ansehen. Wir haben auch W-Lan und Arbeitsplätze, so dass sich etwa oft auch Schüler treffen, um Referate oder Arbeiten vorzubereiten“, sagt Kathrin Ludwig.

Mittlerweile gebe es eine Menge Stammkunden, die jeden Tag vorbeikämen. „Ich habe auch einmal von einer älteren Frau mitbekommen, die regelmäßig kam, auch nachdem ihr Mann gestorben ist. Das war ihr sehr wichtig“, sagt die Büchereileiterin.

Hat das die Bücherei verändert? Sie merke, sagt Kathrin Ludwig, dass viele Menschen einfach zum Verweilen kämen, gerade Menschen ohne familiären Anschluss. Deswegen, aber auch wegen der vielen Schüler, die ihre Laptops zum Arbeiten mitbrächten, habe sich die Büchereilandschaft verändern müssen. „Wir sind 1991 hier in die Kattwinkelsche Fabrik eingezogen. Damals gab es ja noch keine Smartphones und Laptops. Deswegen haben wir neue und zentraler gelegene Steckdosen verlegen müssen“, sagt Kathrin Ludwig. Auch die bequemen Sessel seien neueren Datums, ebenso wie die vergrößerten Arbeitsplätze. Wandel muss eben auch im eher beschaulichen Umfeld einer Bücherei geschehen.

Welche Angebote gibt es? Der „dritte Ort“ in Wermelskirchen bietet den Besuchern zahlreiche regelmäßige und auch einmalige Angebote an. „Es gibt das Reparaturcafé an jedem ersten und dritten Donnerstag, dann den Stricktreff an jedem zweiten und vierten Donnerstag, das Bilderbuchkino für die Kinder und die anderen Vorlesetermine für Kinder. Auch der Mieterverein hält regelmäßig seine Sprechstunde hier ab“, zählt Kathrin Ludwig auf.

Dazu kämen aber auch uregelmäßige Veranstaltungen, etwa der Shakespeare-Mitleseabend. „Das ist ein Angebot, das wirklich toll angekommen ist und bereits zum zweiten Mal veranstaltet wurde“, sagt die Büchereileitung. Die Idee habe sie von anderen Büchereien übernommen, etwa von einer Kollegin in Bochum. „Da habe ich mir auch Tipps geholt. Es geht um das gemeinsame Leseerlebnis. Beim Macbeth waren jetzt kürzlich 15 Mitleser dabei“, sagt Kathrin Ludwig. Im Frühjahr wolle sie gerne eine Fortsetzung anbieten. „Vielleicht mit der Komödie ‚Viel Lärm um Nichts‘. Das steht aber noch nicht fest“, sagt die Büchereileiterin.

Wie wird das Angebot angenommen? Kathrin Ludwig ist zufrieden mit der Akzeptanz. „Es mag sein, dass ein ‚dritter Ort‘ in der Großstadt noch wesentlich wichtiger ist als bei uns in einer kleinen Stadt.“ So habe sie bei Kollegen in Düsseldorf erlebt, wie morgens um elf Uhr die Leute nach der Öffnung in großen Mengen in die Bücherei geströmt seien.

Die reine Verweildauer in der Bücherei sei dennoch auch in Wermelskirchen angestiegen. „Daran zeigt sich, dass ein Bedarf da ist. Wir würden auch gerne erweiterte Öffnungszeiten anbieten, aber das ist bei der derzeitigen Personalstärke leider nicht möglich“, sagt die Büchereileiterin.