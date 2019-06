Konzert in Wermelskirchen : Die „Blaumänner“ machen „Inventour“

Konzert in Wermelskirchen

Drei der sechs „Blaumänner“ bei dem Auftritt in wechselnden Formationen. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Rhythmusgruppe der Musikschule Wermelskirchen greift bei ihren Konzerten nicht auf herkömmliche Instrumente, sondern auf Tapeziertische, Besen, Eimer, Pinsel und anderes Gerät zurück.

Mit Tapeziertischen, Eimern, Pinseln, Besen, Zollstöcken, Schutzhelmen, Gießkannen und anderen Werkzeugen rückte die „Blaumann-Gruppe“ der Musikschule Wermelskirchen in der Aula der Schwanenschule an. Dabei hatte das Sextett nicht etwa Renovierungsarbeiten im Sinn, sondern spielte ein Konzert unter dem Motto „Inventour“.

Die Besetzung aus aktuell sechs Musikern in ihren namensgebenden „Blaumann“-Arbeitslatzhosen (der Name versteht sich als augenzwinkernde Anlehnung an die weltberühmte „Blue Men Group“) überraschte dabei eine Stunde lang mit immer wieder neu eingesetzten, vermeintlich banalen Alltagsgegenständen, die sich hervorragend als Schlaginstrument nutzen lassen. Heraus kamen rhythmische Musikschöpfungen, die erkennen ließen, dass ein gekonnt auf den Boden einer darunter hohlen Bühne gestoßener Besenstiel einen wunderbaren Bassdrum ähnlichen Paukenschlag erzeugt – handgemacht, nachvollziehbar und nicht aus Techno-Computer-Retorte.