Rockkonzert in Wermelskirchen : Technikprobleme können Erlebnis nicht schmälern

Wermelskirchen Die Deep Purple-Tributeband „Strange kind of women“ aus Italien gastierte zum dritten Mal in Wermelskirchen und riss erneut das Publikum mit.

Wer „strange“ im Sinne von komisch, befremdlich oder ungewöhnlich übersetzt, kann der Aussage von „Strange kind of women“-Sängerin Alteria nachvollziehen, die auf Englisch sagte: „Dieser Abend ist strange.“ Kaum hatte die Deep Purple-Tributeband die Bühne geentert, stockte es: Keyboard und Gesangsmikrofon waren „tot“, aus den Lautsprecher klang dem Publikum ein Dröhnen und Pfeifen entgegen. Ein Stromausfall , der zwischen Soundcheck und Konzertbeginn kurzzeitig das Haus Eifgen heimgesucht hatte, hinterließ hörbare Spuren. Dem hilflos ausgeliefert, verließen die fünf Musikerinnen die Bühne, um zehn Minuten später nach erfolgreicher Behebung der Tonprobleme zurückzukehren. Doch wenn einmal der Wurm drin ist ..: Gleich mehrmals versagte die Gitarrenanlage von Eliana Cargnelutti ihren Dienst – Thomas Behle von der Kulturinitiative brachte sie stets wieder zum Erklingen. „Da waren wohl mehrere Kabel kaputt, was in der Häufung natürlich echt Seltenheitswert hat“, sagte Michael Dierks am Ende des zweistündigen Auftritts der italienischen Rockband.

Das Konzert indessen feierte das Publikum euphorisch. Von Beginn an schallte den „Strange kind of women“ Jubel, Applaus und rhythmisches Klatschen entgegen. Die Besucher trugen auf diese Weise die Band über die Holprigkeiten der technischen Probleme – insbesondere Sängerin Alteria setzte mit ihrer ausstrahlungsstarken Bühnenpräsenz auf Interaktion mit dem Publikum. In einer epischen Version von „Perfect strangers“ kosteten die Musikerinnen die Komposition filigran serviert aus, warfen dann den Besuchern das krachend-rockige „Lay down, stay down“ zum Fraß vor. Ein Genuss für alle Rockfans und eine Hommage an Deep Purple, bei der „I‘ve been mistreated“, „Smoke on the water“, „Space cowboy“, „Child in time“ und natürlich auch der Song „Strange kind of woman“, der für die Namensgebung der Tributeband Pate stand, nicht fehlen durften.