In der Stadtsparkasse Wermelskirchen : Die Ausstellung „Der neue Mann“ lädt zum Diskutieren ein

Wermelskirchen Künstler aus dem Bergischen Land stellen ab morgen ihre Werke in der Sparkasse aus.

Große Leinwände sind noch in Stoffbahnen gehüllt, Skulpturen und Stelen werden vorsichtig aus dem Kofferraum gehievt. Kunst findet ihren Weg in die Ausstellung. Insgesamt 17 Künstler aus der Region bringen am Montagnachmittag ihre Werke in die Sparkasse – und werden dort von Organisator Christoph Weber empfangen. Es ist die zweite Gemeinschaftsausstellung, die der Künstler organisiert. Viele Mitglieder des Kunstvereins ziehen mit und steuern ihre Werke bei, aber auch andere Künstler der Region beteiligen sich an der Ausstellung, die am Donnerstagnachmittag in der Sparkasse eröffnet wird. Ihre Techniken und Herangehensweisen unterscheiden sich, aber im Thema haben sie sich alle an die Vorgaben des Organisators gehalten: „Der neue Mann“.