Jägerschule in Wermelskirchen Die neue Lust an der Jagd – immer mehr Waidmänner auf der Pirsch

Wermelskirchen · Fast 24.000 Deutsche traten 2022 zur Jägerprüfung an – 6000 Menschen mehr als im Jahr zuvor. Auch im Bergischen Land steigt die Zahl der Jagdschüler, erzählt Stefan Schröder von der Jägerschule in Wermelskirchen. Das „grüne Abitur“ hat es allerdings in sich.

21.03.2024 , 05:44 Uhr

In Deutschland gibt es immer mehr Jäger. Dabei hat es die Jagdprüfung – auch „Grünes Abitur“ genannt – in sich. Foto: dpa/Felix Kästle

Von Theresa Demski