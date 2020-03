Fahrradfahren im Bergischen Land : Reger Verkehr auf der Balkantrasse

Wermelskirchen Freizeitradler und Touristen kommen in der Region auf ihre Kosten. Entwicklungsbedarf gibt es beim Angebot für Alltagsradler.

Jeden Morgen steigt Sabine Krämer-Kox aufs Rad. Sturm, Regen, Sonne: Das Wetter hat lediglich Auswirkungen auf die Wahl ihrer Kleidung, nicht auf die Wahl des Transportmittels. Etwa 10.000 Kilometer legt sie im Jahr mit dem Fahrrad zurück – die meisten davon auf der Strecke zwischen ihrer Heimat in Burscheid und ihrem Arbeitsplatz in Wermelskirchen. Die neue Sprecherin der Ortsgruppe Wermelskirchen-Burscheid des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) weiß also, wovon sie spricht, wenn sie Forderungen an die Politik stellt, wenn sie Wünsche für Fahrradfahrer formuliert, Pläne für die Zukunft schmiedet und gemeinsam mit Vorgänger Frank Schopphoff eine Bestandsaufnahme wagt.