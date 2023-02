Stefan Stahlschmidt ist neuer Leiter Die Diakoniestation in Wermelskirchen hat einen neuen Geschäftsführer

Stürmische Zeiten liegen hinter der Diakoniestation in Wermelskirchen. „Nun sind wir sehr glücklich über den aktuellen Verlauf“, sagt Kay Büsing, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Am 1. Februar hat ein neuer Geschäftsführer die Leitung der Diakoniestation übernommen: Stefan Stahlschmidt aus Winterberg. Mehr als 60 Bewerbungen hätten den Aufsichtsrat vor Weihnachten erreicht, berichtet Büsing auf Nachfrage. Mit drei Kandidaten sei der Aufsichtsrat schließlich in die letzte Bewerbungsrunde gegangen.