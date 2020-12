Diakoniestation in Wermelskirchen : Diakonie findet Helfer für Testungen

Peter Siebel ist Geschäftsführer der Diakonie. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Der Hilferuf von Peter Siebel, Diakonieleiter in Wermelskirchen, war erfolgreich: Acht Freiwillige unterstützen die Station nun bei der Anwendung der Corona-Schnelltests.

Es war ein Hilferuf. Peter Siebel, Leiter der Diakoniestation in Wermelskirchen, hatte kurz vor Weihnachten an die Wermelskirchener appelliert: Wer medizinisches Vorwissen mitbringe, solle sich bitte melden. Man brauche dringend Unterstützung bei den Corona-Tests, die laut Gesetz nun regelmäßig bei Mitarbeitern und Bewohnern fällig sind. Und die Wermelskirchener reagierten: Zwölf Mal klingelte das Telefon in der Diakoniestation nach dem Aufruf, Mails erreichten den Geschäftsführer. „Die ersten Freiwilligen wurden geschult und sind seit vergangener Woche Montag im Einsatz“, sagt Peter Siebel erleichtert. Insgesamt habe die Diakoniestation acht qualifizierte Helfende gewinnen können, die das Team jetzt bei den Schnelltests unterstützen. Alle Test-Termine bis Ende Januar konnten so verteilt werden. „Einige der Freiwilligen haben schon signalisiert, auch im Februar und März helfen zu können“, sagt Siebel.

Bei der Diakoniestation sorgt die Unterstützung für große Erleichterung: Mit der neuen Testverordnung waren die Herausforderungen nämlich weiter gewachsen. Man wisse nicht, wie diese Verordnung im Alltag umgesetzt werden solle, hatte Siebel vor Weihnachten gesagt. Denn das Gesetz sieht vor, dass alle Mitarbeiter in der Pflege zweimal in der Woche auf Corona getestet werden sollen. Alle Bewohner der Wohngemeinschaften und Besucher der Tagespflege sollen einmal in der Woche getestet werden. Wenn Besucher der Einrichtungen sich testen lassen wollen, solle es dieses Angebot ebenfalls geben – besonders vor Weihnachten kamen viele Angehörige und ließen sich testen.

„Das können wir mit unserem Personal nicht stemmen“, hatte Siebel klargestellt, einen Brief an den NRW-Gesundheitsminister geschrieben und den Hilferuf losgeschickt. Schließlich brauche man die eigenen Mitarbeitenden, um die Menschen versorgen zu können. Es sei doch nicht im Sinne des Erfinders, Patienten auf der Suche nach ambulanter Pflege oder einem Tagespflegeplatz abzuweisen, weil die Mitarbeitenden mit Testen beschäftigt seien, hatte Siebel erklärt.

Dank der Unterstützung des medizinischen Fachpersonals können nun in den beiden Testzentren, die unter dem Dach der Diakoniestation entstanden sind, die Tests ordnungsgemäß stattfinden – in der Zentrale an der Telegrafenstraße und im „Café Wiedenhof“.