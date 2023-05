Wermelskirchen Dhünnsche Kirmes erst im Jahr 2024 auf neuem Dorfplatz

Die gute Nachricht sei: Der Dorfbrunnen und der Dorfplatz im Ortskern von Dhünn können definitiv saniert werden, weil für die Erneuerung des Brunnens und die weiteren Maßnahmen insgesamt 118.000 Euro an Fördergeldern zur Verfügung stehen. Da die beantragten Fördergelder für die Umgestaltung des Dorfbrunnens laut den Förderbedingungen auch im kommenden Jahr noch abgerufen werden können, aber andere Projekte der Stadt zwingend in diesem Jahr beendet werden müssen, um die dabei einkalkulierten Fördergelder zu erhalten, ist die Erneuerung des Dorfbrunnens verschoben worden, erläutert Christian Pohl: „Der Dorfbrunnen in Dhünn ist einer der zentralen Aufenthaltsorte und außerdem Identifikation des Stadtteils. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir genügend Personalressourcen und vor allem auch ausreichend Zeit für die Planung der wichtigen Umgestaltung zur Verfügung haben.“