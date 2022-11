Karneval in Wermelskirchen : Dhünnsche Jecken eröffnen die Session

Dhünn Volles Haus im Golfclub, die Tanzgarde auf der Bühne und hochkarätige Gäste: Mit einem Feuerwerk startete die fünfte Jahreszeit der Dhünnschen am Freitagabend.

Die Jecken feiern wieder. Und die Erleichterung, dass ihnen die Pandemie in diesem Jahr zumindest für den großen Auftakt keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist greifbar. „Lasst euch fallen und feiert schön“, ruft Vorsitzender Volker zu Bergen. Dafür haben die Dhünnschen Jecken die besten Voraussetzungen geschaffen: Die Tanzgarde und das Männerballett sind in ihre Röcke geschlüpft, Thorsten Blasberg hat am Mischpult Tuschs, Musik für Einzüge und Karnevalsklassiker vorbereitet und hinter der Bühne warten schon große Namen aus dem Karneval. Die Saisoneröffnungsfeier der Dhünnschen Jecken fällt in diesem Jahr deutlich großzügiger aus – weil die Karnevalisten die Sitzungsparty für das nächste Jahr sicherheitshalber abgesagt haben.

Ort Bisher feierten die Jecken ihre Sessionseröffnung im Jägerhof und die Sitzungsparty in der Mehrzweckhalle. Aus Platzgründen zogen sie in den Golfclub um.

Termin Eine Woche vor dem offiziellen Start in die Session am 11. November, startet der Karneval in Dhünn. Mayk Dinstühler: „Das ist Tradition: Wir bereiten den Weg für den Karneval vor.“

Voerder Dreigestirn will närrischen Frohsinn verbreiten : Karnevalisten stehen in den Startlöchern

Karneval in Rheinberg : Borther Jecken starten mit einer Party in die Session

Um genug Platz zu haben, sind die Jecken zum ersten Mal in ihrer Geschichte dafür über die eigene Dorfgrenze getanzt und haben in den Golfclub Dreibäumen eingeladen. Für die Tanzgarde allerdings entpuppen sich die niedrigen Decken als echte Herausforderung. Vor vollem Haus – samt Stadtspitze und Landrat – berührt gelegentlich mal ein Fuß die Decke, Hebefiguren müssen kurzfristig abgebrochen werden und zuweilen ziehen die Mariechen beim Fliegen die Köpfe ein. Aber: Hauptsache, die Tanzmariechen tanzen wieder – mit großem Einsatz und ihrer hochschwangeren Trainerin am Seitenrand. Die Menge jubelt, erst recht als sich das Männerballett dazugesellt. Die fünf Männer in blauem Glitzerrock geben alles und zeigen am Ende sogar eine gemeinsame Nummer mit der Tanzgarde. „Wir wollen etwas zusammenrücken“, erklärt Dinstühler mit Blick auf die Tanzgarde und den Verein, „das ist uns heute Abend geglückt.“ Das Publikum jubelt.