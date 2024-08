Volksfest im Wermelskirchener Ortsteil Bei der Dhünner Kirmes rollen die Trecker

Für die Kirmes in Dhünn ziehen alle an einem Strang: Ein Wochenende lang sorgen Vereine, Gemeinden, Gastronomen und Musiker für Feststimmung unter der Dorfeiche – und für ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Der Startschuss zur Kirmes in Dhünn fällt in diesem Jahr am Samstag, 17. August: Um 15 Uhr lädt der Verkehrs- und Verschönerungsverein, der erneut die Fäden des Festes zusammenführt, zum Fassanstich ein.