Ortsteil von Wermelskirchen Dhünn will Kulturdorf sein

Um Geduld bat Bürgermeisterin Marion Lück genauso zum drängenden Thema der fehlenden Kindergartenplätze. „Der vorliegende Bedarfsplan war wichtig, um konkret zu wissen, was geschehen muss. Wir haben einen großen Bedarf an einer weiteren Kindertagesstätte in Dhünn.“ Wegen des Wasserschutzes, Bau-Recht oder auch einer geeigneten Lage sei die Suche nach einem Standort extrem schwierig, betonte die Bürgermeisterin: „Alles ist eng, alles ist knapp. Zumal wir auch nach einem Grundstück für einen Rettungswachen-Standort in diesem Bereich suchen.“ Marion Lück versprach: „Im September haben wir einen Plan. Ich bin nicht total pessimistisch.“ Auf Nachfrage der Teilnehmer gestand die Bürgermeisterin ein, dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass das Problem in 2024 gelöst sei.