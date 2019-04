Pommes für Dhünn : Heiko Winterhagen will Imbiss eröffnen

Dhünn In Dhünn fehlt ein Imbiss. Geht es nach der Vorstellung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) soll sich das bald ändern: Mit Heiko Winterhagen ist ein möglicher Betreiber für einen Imbiss ausgemacht, wie VVV-Chef Frank Jäger bei der Jahreshauptversammlung mitteilte.

Beim Ersten Beigeordneten der Stadt, Stefan Görnert, hakte Jäger nach, wie es um eine Genehmigung bestellt sei. Görnert: „Ein Standplatz sollte sich finden lassen.“ Den haben die Dhünner in Absprache mit Heiko Winterhagen schon ins Auge gefasst: An zwei Tagen in der Woche sollen Pommes auf dem ehemaligen Schöpp-Gelände in der Fritteuse bruzeln.