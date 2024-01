Vom Hundefriseur bis zum Ciropraktiker In Wermelskirchen eröffnet Samstag Deutschlands erstes Hunde-Gesundheitszentrum

Wenn in der kleinen Praxis von Claudia Neeff an der Kölner Straße in Wermelskirchen Hund und Herrchen zufrieden den Heimweg antraten, dann schlich sich ein Strahlen auf das Gesicht der Therapeutin. Wenn sie Spannungen in der Muskulatur des Hundes lösen oder Ursachen für das Unwohlsein des Vierbeiners ergründen konnte, dann lachte sie auch schon mal glücklich über das ganze Gesicht. Wenn Hundefreunde sich bei ihr bedankten, weil eine lange Suche nach Heilung endlich ein Ende gefunden hatte, dann steckte darin für Claudia Neeff immer eine große Portion neue Motivation.