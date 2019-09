Bundesweiter Schülerlotsen-Wettbewerb : Deutschlands bester Schülerlotse kommt aus Wermelskirchen

Wermelskirchen Erneut kommt der beste Schülerlotse aus NRW. Diesmals ist es der 17-Jähriger Gymnasiast Tom Boddenberg aus Wermelskirchen.

Die Freude war groß, als der Wermelskirchener Tom Boddenberg bei der Bekanntgabe des Siegers beim deutschlandweiten Schülerlotsen-Wettbewerb seinen Namen hörte. Am vergangenen Samstag, 21. September, wurde er zum besten Schülerlotse gekürt. Der 17-jähriger Gymnasiast setzte sich in Berlin gegen die weiteren zwölf Landessieger durch. Auch im letzten Jahr gab es einen Sieger aus NRW. Durch den Leiter der Schülerlotsen AG an seiner Schule sei er darauf gekommen. „Da hab ich natürlich nicht Nein gesagt, weil ich wollte schon so ein Ehrenamt neu anfangen.“ Seit eineinhalb Jahren ist er Schülerlotse und möchte das noch bis Schuljahresende machen.